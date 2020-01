Disporre di un kit con diversi tipi di farmaci è basilare quando ci si prepara per un viaggio, ma è bene averlo anche nella vita di tutti i giorni. Dolori di qualsiasi genere o un attacco di allergia possono arrivare in qualsiasi momento e coglierci di sorpresa, ecco perché non bisogna farsi trovare impreparati.

In linea generale, i 7 farmaci che abbiamo preso in considerazione possono salvare la vostra vacanza o la vostra giornata. Ovviamente, prima di acquistarli, è meglio chiedere consiglio al vostro medico di base, soprattutto se siete soggetti a particolari patologie, o in alternativa, potete rivolgervi al farmacista.

1. Farmaco contro la chinetosi

Il farmaco contro la chinetosi serve a far trascorrere in modo più sereno il tragitto a tutte quelle persone che soffrono il mal d’auto, di mare e d’aria. Iniziare il viaggio con il piede giusto è basilare, ecco perché ci sono diversi rimedi che possono alleviare il malessere. Si possono usare i braccialetti che, non sono farmaci e utilizzano l’acupressione, oppure i cerotti, che però possono avere degli effetti collaterali quindi meglio farsi consigliare. Infine, si possono usare delle compresse le quali, spesso, provocano un’eccessiva sonnolenza e anche qui chiediamo quale dosaggio sia più indicato per la nostra persona.

2. Antipiretico

L’antipiretico serve a contrastare la febbre, la quale può presentarsi nei momenti meno opportuni come ad esempio proprio mentre siete in viaggio. Uno sbalzo di temperatura, il viaggio in aereo con l’aria condizionata tenuta a temperatura bassa, un’infezione e tanti altri fattori possono provocare la comparsa della febbre. I medicinali più indicati in queste circostanze sono quelli che contengono il paracetamolo, come la tachipirina, oppure, l’aspirina. Attenetevi sempre al bugiardino per sapere quando e come autosomministravi il medicinale. Nel caso la febbre non accenni a diminuire consultate un medico.

3. Antidiarroico

Gli episodi di dissenteria, soprattutto quando si viaggia alla scoperta di paesi esteri, possono essere all’ordine del giorno. I fattori che la provocano possono essere vari come, ad esempio, l’acqua contaminata o il mutamento delle abitudini alimentari che ci portano ad assaggiare nuovi tipi di piatti ai quale il nostro organismo non è abituato. I prodotti per lo stomaco e l’intestino, reperibili anche in una farmacia online, ci aiutano a prevenire e a proteggere questi organi delicati e a non mettere a repentaglio la nostra vacanza o i nostri spostamenti. Alcuni dei prodotti che si possono assumere sono i fermenti lattici, il disinfettante intestinale ed appunto un farmaco che blocchi le corse in bagno.

4. Antistaminico

L’antistaminico è indicato in particolar modo per quei soggetti che soffrono di varie forme di allergie come quella alla polvere, al polline o a certi alimenti. C’è anche da tenere a mente che, quando si visita un paese estero e si entra a contatto con nuovi cibi ed un ecosistema differente rispetto a quello nel quale siamo soliti vivere, potrebbero emergere delle forme di allergie che non sappiamo di avere. Quindi soggetti allergici o meno, un antistaminico generico può sempre tornarci utile.

5. Analgesico

L’analgesico è indispensabile per contrastare i dolori che hanno fonti diverse: un mal di denti, dolori mestruali, mal di testa, mal di schiena… saremmo davvero fortunati se non ne soffrissimo mai, ma specie in vacanza qualche doloretto esce sempre ed è meglio averne a portata di mano. Ce ne sono molti in commercio che garantiscono una copertura generale, alcuni dei quali non richiedono nemmeno la prescrizione del medico ma, per non sbagliare, chiediamo comunque un parere al farmacista. Oppure portate con voi quello che sapete potrà farvi più effetto e placare i vostri disturbi.

6. Antibiotico

Un antibiotico con effetto a largo spettro d’azione può essere utile per prevenire il rischio di contrarre una qualsiasi infezione. Gli antibiotici generalmente possono essere somministrati solo sotto prescrizione medica, ma se vi sentite più sicuri a portarne una confezione con voi accertatevi che non sia specifico, a meno che non sia un problema ricorrente ed abbiate necessità di assumerlo in determinati periodi o circostanze.

7. Antinfiammatorio

L’antinfiammatorio aiuta a ridurre le infiammazioni. Specialmente in viaggio, ma anche in situazioni di continua tensione o movimento, possono presentarsi dei dolori causati da un eccessivo affaticamento. Esistono molti antinfiammatori che generalmente è sufficiente sciogliere in mezzo bicchiere d’acqua, e posso essere somministrati – in mezze dosi anche ai bambini.

Essere sempre muniti almeno di alcuni dei medicinali sopraelencati può fare d’avvero la differenza, soprattutto quando si è in movimento. Prepariamo in anticipo un piccolo kit contro i malanni, assicurandoci che le medicine incluse non siano problematiche o nocive per noi e che le abbiamo già assunte in passato senza problemi, o che ci vengano prescritte dal medico di base che conosce la nostra storia clinica. Inoltre se siamo fuori e continuiamo a non sentirci bene, rechiamoci ad un pronto soccorso o chiamiamo la guardia medica. E, se ci dirigiamo all’estero, prima di partire sarebbe opportuno stipulare un’assicurazione medica onde evitare i costi sanitari che in alcuni paesi sono molto onerosi.