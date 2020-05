Il singolo di Ariana Grande e Justin Bieber, Stuck With U, ha conquistato la vetta della Billboard Hot100, ma qualcuno ha avuto da ridire. Il rapper 6ix9ine ha accusato i due cantanti (o i loro team) di aver comprato la prima posizione ed ha anche fornito dei dettagli.

“Qualcuno può manipolare la classifica, voglio che lo vediate. Le case discografiche vengono aggiornate ogni giorno sull’andamento della classifica Billboard, Ariana e Justin erano alla 5. Ieri notte dal nulla sono arrivate 60.000 copie comprate tutte insieme dal nulla. Capite che state manipolando? Infatti Stuck With U è balzata alla 1.

Attenzione, potete comprare la n°1 della Billboard. Voglio che il mondo sappia che questa chart è una bugia, potete comprarvi la numero 1. Stanno ingannando il mondo. Abbiamo fatto delle indagini e abbiamo scoperto che 30.000 copie della canzone di Justin e Ariana sono state comprate con 6 carte di credito. Quando abbiamo chiesto a Billboard a chi fossero intestate quelle carte ci hanno risposto che non potevano fornirci quelle informazioni. Capite? 6 carte di credito, per 30.000 canzoni. Hanno anche tolto milioni a livello di streaming per far arrivare alla 1 chi ha pagato”.