Conoscenze che salvano la vita

ANCHE un boccone di traverso può trasformarsi in tragedia, se non si sa come affrontarlo. È per questo che in 59 piazze italiane la SIMEUP, Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica, ha organizzato per domenica 13 ottobre la dodicesima edizione di “Le manovre per la vita”, una giornata in cui imparare cosa fare in caso di emergenza, in particolare quando in pericolo sono bambini e neonati.

Obiettivo della giornata è diffondere gratuitamente a grandi e piccoli la conoscenza delle manovre anti-soffocamento e per la rianimazione cardiopolmonare, perché – sottolineano gli esperti SIMEUP – si tratta di conoscenze che possono salvare concretamente delle vite umane. Come ci ricorda il recente caso dell’insegnante che a Taranto ha salvato un alunno colpito da infarto. E la chiave per rendere sempre più comuni simili storie a lieto fine è solamente una: più persone devono imparare come eseguire le manovre salvavita. Perché, ci ricordano i dati, ancora più di metà degli incidenti che coinvolgono i più piccoli in Italia avviene alla presenza di un adulto impreparato.

“Una popolazione può dirsi coperta se almeno il 20% è in grado di eseguire le manovra salvavita”, spiega Antonio Vitale ideatore dell’iniziativa ed ex Presidente della Simeup. “In questi anni i nostri sforzi, economici e umani, hanno portato a dei risultati tangibili, ma in Italia non abbiamo ancora raggiunto il 20%. Per questo continueremo il nostro impegno senza fermarci, come abbiamo sempre fatto”.

Un pericolo fin troppo comune

Secondo i dati riportati dal ministero della Salute, ogni anno nel nostro paese si registrano 80 mila i casi di soffocamento, di cui almeno mille, i più gravi, portano all’ospedalizzazione dei pazienti. Ma sono i più piccoli a correre i pericoli maggiori: prima dei tre anni, infatti, il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte. Di casi simili se ne contano 500 all’anno in Europa, e circa 50 in Italia. Per questo motivo diffondere la conoscenza delle manovre è importante soprattutto nelle scuole, nelle mense, nei centri sportivi e in tutti quei luoghi frequentati da bambini.

L’iniziativa

È così dunque che nasce “Le manovre per la vita”, iniziativa che quest’anno coinvolgerà 59 piazze italiane, tra cui Roma, Torino, Napoli, Genova, Palermo e tante altre (la lista completa è disponibile a questo link). Per tutta la giornata di domenica gli istruttori Simeup mostreranno la procedura da eseguire per la disostruzione da corpo estraneo e per la rianimazione. Utilizzando dei manichini, insegneranno ai partecipanti i gesti da compiere e la giusta pressione da esercitare, differenziando le manovre per lattanti e bambini fino a un anno di vita da quelle per bambini con più di un anno e adulti. Con una novità rispetto alle edizioni passate: per la prima volta verrà insegnata anche la rianimazione cardiopolmonare. “La tempestività del massaggio cardiaco è fondamentale nel caso di incidenti che coinvolgono i bambini – aggiunge Vitale – e si dimostra risolutiva in oltre il 90% dei casi, rispetto al 40% dei casi tra gli adulti”.

Vademecum: cosa fare in caso di incidenti