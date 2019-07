Esagerato, poetico, divino. James Douglas Morrison, detto Jim, era questo e molto di più per i suoi ammiratori e chiunque lo avesse conosciuto. Sono trascorsi 45 anni da quel 3 luglio 1971 in cui la sua vita finì, nella vasca da bagno della casa parigina che condivideva con la sua “compagna cosmica”, Pamela Courson. È uno dei nomi illustri del Club 27, il triste elenco delle celebrità morte prima del ventottesimo anno d’età, insieme a Kurt Cobain, Jimi Hendrix ed Amy Winehouse. Con il suo gruppo, The Doors, di cui era il frontman Morrison ha scritto la storia della musica, lasciando capolavori come Light my Fire, Break on Through e Riders on the Storm.

