44 Gatti Live Show

🐾 Sulla scia del grandissimo successo televisivo del cartone animato in onda su Rai YoYo, arrivano nei principali teatri italiani i gattini più simpatici e travolgenti, in un nuovo show prodotto da Rainbow e pensato per divertire grandi e piccini. Una storia unica e “gattastica”, con le più famose canzoni dello Zecchino d'Oro. 🐱 #44gatti #44gattiliveshow

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto su TicketOne.it!

44 Gatti Live Show

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto!