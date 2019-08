40 W Lavolta® caricatore NOTEBOOK Adattatore per Samsung Ativ Book 5 NP540U4E; Ativ Book 7 NP740U3E; Ativ Book 9 NP900 X 3E, NP900 X 3 F, NP900 X 3G, NP900 X 4 C, NP905S3G Lite, NP915S3G Lite, NP940 X 3G più; Samsung Serie 3 NP300U1 A, NP305U1 A; serie 5 Ultrabook NP530U3B, NP530U3BI, NP530U3 C, NP535U3 C, NP540U3 C; serie 7 Slate 700T1 A XE700T1 A; serie 9 Premium Ultrabook NP900 X 1 A, NP900 X 1B, NP900 X 3 A, NP900 X 3B, NP900 X 3 C, NP900 X 3d, NP900 X 4B, NP900 X 4d Laptop alimentazione di computer Pc portatile – 19 V 2.1 A [non Chromebook 303 C, 503 C, XE303 C12, XE503 C12]EUR 18,47