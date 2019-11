“Plaudo a un’iniziativa certamente proveniente da qualche istituzione per ridare smalto e dimensione a questa ricorrenza. Tuttavia la paragonerei all’8 marzo nel senso che l’8 marzo è una ricorrenza che sembra festeggiata per salvare la cattiva coscienza di una società che non è in grado di fornire alle donne le stesse pari opportunità, così per le Forze Armate il 4 novembre non può non richiamare alla mente la coscienza di tutti che lo scenario è quello di una cultura della Difesa del tutto deficitaria, insufficiente, negativa in larga parte del mondo della politica, della società e della pubblica informazione”. Lo afferma all’Adnkronos il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, riguardo alla giornata del 4 novembre.

