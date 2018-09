4 giornate di stop a Douglas Costa

(Afp)

Quattro giornate di squalifica al giocatore della Juventus Douglas Costa per lo sputo a Di Francesco nel finale della gara con il Sassuolo. Il giudice sportivo della Serie A non ha fatto sconti all’attaccante brasiliano e ha comminato i quattro turni di stop e ammonizione “per comportamento non regolamentare in campo (seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Var”.

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per tre giornate anche il giocatore del Bologna Erick Antonio Pulgar Farfán “per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba”, mentre ai giocatori della Roma Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi è stata comminata una ammenda di 1.000 euro “per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A”.

Squalifica per un turno anche al tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini per la condotta in Spal-Atalanta. Il Giudice “ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.26 odierne) in merito alla condotta del tecnico Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la squalifica per una giornata effettiva di gara”.