365 giorni con Michele Morrone arriverà su Netflix Italia il prossimo 7 giugno. Giubilo a corte!

Il film erotico (descritto da molti come la versione polacca di Cinquanta Sfumature di Grigio) vede nel cast Michele Morrone (nei panni del malavitoso Massimo Torricelli) e Anna-Maria Sieklucka (nel ruolo di Laura Biel).

La trama è piuttosto semplice: Massimo rapisce Laura e le ‘concede’ un anno di tempo per innamorarsi di lui a suon di rapporti sessuali. In barca, sul letto, in doccia. Ogni occasione è buona per fare sesso e le scene esplicite non si contano con le dita di una mano (e ovviamente potete vederle tutte su BitchyX.it).

I video e le foto più esplicite di Michele Morrone nel film “365 giorni”, presto in arrivo anche su Netflix Italia: 📽️ https://t.co/rmKolxBCNN 📽️ pic.twitter.com/WnMYHqnicl — BITCHYX.IT (@BITCHYXit) May 12, 2020

Come già scritto in passato: che voglia di essere rapito anche io un anno da Michele Morrone.



365 giorni, trama

Ecco da Wikipedia, la trama ufficiale di 365 giorni