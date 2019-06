“Ricordati che devi morire…”, gli ripete per tre volte il frate. “Sì sì no… mo me lo segno, non vi preoccupate”, gli risponde Massimo Troisi mentre con la mano fa il gesto come se fosse pronto ad appuntarselo. Chi non ricorda questa scena cult, solo una delle tante scene cult di ‘Non ci resta che piangere’, il film diretto e interpretato da Roberto Benigni e da uno dei grandi interpreti della comicità napoletana che 25 anni se ne andava lasciando un vuoto incolmabile. Aveva 41 anni quando per colpa di quello scompenso cardiaco alla valvola mitralica, generate da dolorose febbre reumatiche che lo perseguitavano sin dalla giovinezza, ci lasciò orfani della sua risata spontanea, di quell’ironia tagliente e della comicità mai banale che faceva riflettere.

Fonte