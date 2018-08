24/8/2018

Era un caldo venerdì di fine agosto, calma in ufficio e silenzio per le strade di Milano. Arriva una lettera per noi: un gentile signore ci chiede di inviargli alcuni numeri di TV Sorrisi e Canzoni del 1978 (un appassionato collezionista!).

Nella busta non mancano i soldi per l’acquisto…

Caro signore, grazie per averci regalato un sorriso! In cambio le restituiamo i soldi insieme alle riviste che ha chiesto: un piccolo regalo da parte del team di eBay.

