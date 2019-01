Oltre 66 milioni di euro per aver scontato anni di carcere da innocente. E’ il risarcimento, chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di un errore giudiziario per l’omicidio di due giovani carabinieri della caserma di Alcamo Marina del 26 gennaio del 1976. Arrestato e condannato all’ergastolo, quando aveva 18 anni, venne assolto dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, dopo una lunga serie di processi e 22 anni passati dietro le sbarre. “I giudici stabilirono che la confessione venne estorta e gli venne riconosciuto un risarcimento di sei milioni e mezzo di euro” dice all’Adnkronos l’avvocato Baldassare Lauria, spiegando che il ragionamento della Corte è che “possono liquidare soltanto l’indennizzo per i giorni che Gulotta ha espiato in maniera indebita”.

