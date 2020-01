La fine del mondo? Anche per stavolta non è arrivata. E neppure la terza guerra mondiale, l’alluvione a Firenze (anche se ci siamo andati vicino), lo ‘tsunami’ in Estremo Oriente, l’uragano a New York, gli attentati un po’ dappertutto, la peggior tempesta di neve della storia nel Midwest. “Abbiamo trovato più previsioni di sventura rispetto al solito ma, per quanto nel 2019 le cose non siano andate benissimo, nessuno ci ha davvero azzeccato”. A dirlo all’Adnkronos è Massimo Polidoro, segretario nazionale del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che dal 1989, anno della sua fondazione raccoglie e verifica le previsioni fatte da astrologi e veggenti.

