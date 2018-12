Furto d’identità, phishing e mail trappola. In una parola le intramontabili truffe online che sono tantissime e molto più pericolose di quanto non si creda. Nonostante l’azione svolta dalla Polizia Postale, è molto difficile riuscire a tutelarsi dalle insidie di questi criminali del web. Nel 2018 sono state 3.355 le persone denunciate, 39 quelle arrestate, 22.687 gli spazi virtuali sequestrati. E’ il caso, per esempio, delle frodi assicurative con la commercializzazione di false polizze su portali non autorizzati. Oltre 160.000 le segnalazioni di truffe o di tentativi andati male. Nel 2018 sono riusciti addirittura a entrare in 500mila caselle di Posta elettronica certificata (Pec) di cui 98mila appartenenti alla pubblica amministrazione. “I ministeri dell’Interno, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e altri enti pubblici sono stati recentemente sotto attacco e nel mirino dei criminali ci sono finite le caselle di posta elettronica certificata” dice all’AdnKronos Umberto Rapetto, generale Gdf in congedo, già comandante del GAT Nucleo Speciale Frodi Telematiche, giornalista, scrittore e docente universitario.

