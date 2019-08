“Quanto accaduto a Maria Domenica Schiavello è gravissimo: in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno, nel vibonese, e nonostante un malore, comprensibile vista la situazione, la collega è andata via solo dopo che è stato trovato un sostituto temporaneo, un altro un anestesista”. Lo denuncia Francesco Esposito, segretario generale della Federazione italiana sindacale medici uniti (Fismu), riferendo il caso della dottoressa “che era già lavoro per 6 ore il venerdì mattina, e ha dovuto riprendere la sera del venerdì, alle 20, fino al pomeriggio di sabato, perché non c’era nessuno per darle il cambio. Un turno interminabile, durato addirittura 20 ore“.

