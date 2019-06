View this post on Instagram

..Squèrez? XX Anniversario! 💥💥 In occasione dei 20 anni di carriera l’album viene celebrato con la pubblicazione di nuove edizioni speciali! 🐸 Audio rimasterizzato di tutte le pubblicazioni, B-sides & rarities, doppio LP coloured, tutti i singoli in vinile e cd + il singolo mai uscito di Vorrei in vinile (!!!), la cassettina originale rimasterizzata, un book scritto da me con foto, immagini rare, la storia di ogni canzone e molte, molte altre sorprese, da oggi in preordine! @umitalia