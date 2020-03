Emergenza Coronavirus: ecco 20 album da ascoltare o riascoltare durante la quarantena, per rendere più leggero questo periodo in casa.

#iorestoacasa. In questo periodo di emergenza Coronavirus c’è solo una cosa da fare per cercare di limitare il collasso delle strutture sanitarie: rimanere a casa, magari sfruttando il tempo libero che abbiamo con attività costruttive, come la lettura di un buon libro, la visione di un buon film o l’ascolto di un bell’album.

La musica infatti si è fermata dal vivo, ma non ci ha certo abbandonato. E allora andiamo a scoprire e riscoprire venti album che vanno riascoltati o recuperati in questo periodo di ‘clausura forzata’.

Album da ascoltare durante la quarantena

Dai Pink Floyd ai Genesis, dai Deep Purple a Janis Joplin, sono tanti i grandi album internazionali che possono essere ascoltati o riascoltati in questi giorni a casa. D’altronde, la storia della musica è fatta di capolavori immortali che più passano gli anni e più acquisiscono valore. E magari potrebbe essere questa l’occasione per farli ascoltare anche ai più giovani, che per ragioni d’anagrafe sono nati e cresciuti in un periodo musicale meno qualitativamente importante.

Ecco dieci album da ascoltare in quarantena:

Pink Floyd – Wish You Were Here

Deep Purple – Machine Head

Jethro Tull – Thick as a Brick

Dire Straits – Brothers in Arms

Metallica – Ride the Lightning

Led Zeppelin – Led Zeppelin II

Genesis – Foxtrot

Janis Joplin – I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again

Bob Marley and the Wailers – Exodus

Kendrick Lamar – To Pimp a Buttefly

Di seguito l’audio di Wish You Were Here:

Dischi italiani da ascoltare in quarantena

Ma anche la musica italiana ci ha regalato nel corso degli anni tante di quelle perle che vanno assolutamente recuperate in questo momento di ‘pausa’ e ‘stasi’ della nostra routine quotidiana.

Ecco dieci capolavori da scoprire o riascoltare:

Pino Daniele – Nero a metà

Lucio Dalla – Come è profondo il mare

Premiata Forneria Marconi – Per un amico

Fabrizio De André – Storia di un impiegato

Napoli Centrale – Napoli Centrale

Lucio Battisti – Il mio canto libero

Franco Battiato – Come un cammello in una grondaia

Edoardo Bennato – Burattino senza fili

Giuni Russo – Energie

Caparezza – Verità supposte