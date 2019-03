L’Inter soffre ma riesce a superare 2-0 un’ottima Spal grazie a due reti nella ripresa che consentono ai nerazzurri di arrivare all’appuntamento col derby della prossima settimana a -1 dai ‘cugini’ del Milan. A San Siro la sfida si sblocca al 67′ grazie a Politano, dieci minuti più tardi arriva il raddoppio di Gagliardini. Partita complicata per i nerazzurri a cui la squadra di Semplici non concede spazi, nella prima frazione di gioco Lautaro Martinez si vede annullare un gol per un tocco di mano. L’Inter dunque che resta saldamente attaccata al treno della Champions, l’11 di Spalletti sale a 50 punti in classifica. Rammarico per la Spal che torna a casa con una buona prestazione ma nessun punto, in classifica la formazione di Ferrara è quintultima con 23 punti.

