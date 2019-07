Salvato da un trapianto di cuore dopo 18 mesi vissuti in una camera di ospedale, dove era tenuto in vita da un organo artificiale. E’ la storia di un bimbo di 3 anni seguito dalla nascita a causa di una grave forma di cardiomiopatia dilatativa. Al piccolo era stato impiantato il cuore artificiale dall’équipe della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, nel gennaio del 2018. Era stato inserito fin da subito in lista di attesa per trapianto cardiaco, ma a causa dei lunghi tempi di attesa per un cuore pediatrico, che non gli avrebbero consentito di sopravvivere tanto da ricevere il trapianto, era stato connesso ad un Berlin Heart, l’unico cuore artificiale in grado di supportare un bimbo come lui.

