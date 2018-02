Titolo: 15 contratti per ricercatore a tempo determinato UNIVERSITA’ DI MESSINA



Azienda: Gazzetta Ufficiale



Descrizione: a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori…CONCORSO (scad. 18 settembre 2017) Procedura valutativa per la stipula di quindici contratti per ricercatore a tempo…

Luogo: Messina