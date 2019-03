“15.800 note per il Duomo”. Questo il nome del progetto ambizioso che vuole riportare al suo antico splendore uno dei componenti storici del Duomo di Milano: il grande Organo, vero e proprio pezzo di storia tecnologicamente stupendo quanto complesso. Sono infatti 15.800 le canne che vanno dalla più grande di 9 metri alla più piccola che misura pochi centimetri e 180 registri. Numeri che fanno del Grande Organo il più grande d’Italia. Per ridare voce a questo strumento il piano di lavori presentato si articolerà in un progetto triennale per un totale di un milione di euro con la Veneranda Fabbrica del Duomo che lancia un appello per tutti coloro che vorranno contribuire con una donazione.

Fonte