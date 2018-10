14enne spara in strada con pistola giocattolo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Con una pistola giocattolo, caricata a pallini, sparava ad altezza d’uomo in strada su corso Secondigliano a Napoli. Protagonista un 14enne, denunciato per possesso di arma ad aria compressa, priva del regolare tappo rosso e riaffidato ai genitori. Un poliziotto libero dal servizio del Commissariato di Secondigliano ha notato il 14enne nel tardo pomeriggio di ieri, mentre in strada con una pistola sparava ad altezza uomo.

Il poliziotto è intervenuto e ha bloccato il giovane che ha tentato di nascondere l’arma sotto il giubbino. L’agente ha accertato che si trattava di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e caricata a pallini di plastica dura. Il ragazzino è stato denunciato e riaffidato ai genitori, mentre l’arma giocattolo è stata sequestrata.