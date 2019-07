Aveva postato su Facebook una sua foto con una pistola puntata alla bocca, ma quando i carabinieri sono arrivati a casa sua per scongiurare un gesto estremo, si è giustificato dicendo che si era trattato “di una goliardata“. E’ successo a Copparo, nel Ferrarese, quando la centrale operativa, verso le 14.30, è stata allertata dalla Polizia Postale di Roma circa la presenza in rete, sul social, di una fotografiche ritraeva un minorenne con una pistola puntata in bocca. I responsabili della piattaforma hanno subito allertato la specialità della Polizia di Stato, che ha avvisato i militari del posto.

