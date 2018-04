100mila gladiatori vi aspettano, il Barça sfida la Roma

(AFP PHOTO)

Il Barcellona provoca la Roma in vista della sfida di Champions League di domani. Ecco come, in un video pubblicato su Twitter, la società blaugrana presenta il match: il Camp Nou diventa il ‘Colosseo catalano’, Iniesta ‘il nostro Michelangelo’ e Messi ‘il nostro imperatore’.

E poi dà il benvenuto ai tifosi della Roma, avvertendoli che “100mila gladiatori” li aspettano allo stadio.