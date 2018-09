YOGA, thai chi, jogging, camminate. Non importa come, basta fare un po’ di moto per stimolare il cervello e migliorare la nostra memoria. E non serve neanche chissà quale impegno: sono sufficienti 10 minuti al giorno per notare effetti concreti. È quanto emerge da una ricerca dall’Università della California di Irvine e dell’Università giapponese di Tsukuba pubblicata sulle pagine dei Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nello studio, i ricercatori hanno chiesto a 20 volontari, sani e di giovane età, di effettuare 10 minuti di esercizio fisico leggero, al termine del quale sono stati sottoposti a un test che misura le capacità mnemoniche e, in particolare, la capacità di riconoscere oggetti nuovi da altri già visti. I risultati hanno mostrato un notevole miglioramento della memoria dei partecipanti, e i ricercatori, ovviamente, hanno deciso di andare più a fondo.

In un secondo esperimento hanno quindi chiesto ad altri 16 volontari di ripetere i 10 minuti di allenamento effettuati dal primo gruppo, e hanno utilizzato una macchina per la risonanza magnetica funzionale per osservare il loro cervello prima e dopo la sessione di allenamento. Scoprendo in effetti una differenza importante: dopo 10 minuti di attività fisica era migliorata notevolmente la connettività tra una regione dell’ippocampo chiamata giro dentato, fondamentale per la formazione dei ricordi, e diverse aree della corteccia che hanno il compito di recuperare le memorie passate e tenere distinti ricordi simili. Cambiamenti che sono risultati proporzionali al miglioramento della memoria emerso dal primo esperimento.

“L’ippocampo è una regione critica per la formazione di nuove memorie, ed è una delle prime regioni del cervello che si deteriorano con l’invecchiamento e, ancor di più, in caso di Alzheimer”, spiega Michel Yassa, professore della University of California di Irvine che ha coordinato la ricerca. “Per questo motivo, migliorare la funzionalità dell’ippocampo è una via estremamente promettente per potenziare la memoria anche nella vita di tutti i giorni”.

Anche una breve camminata, insomma, potrebbe avere la capacità di migliorare le facoltà cognitive e la memoria. Una scoperta che, se confermata, si rivelerebbe di particolare importanza per gli anziani, maggiormente a rischio di declino cognitivo e demenza. Proprio per questo motivo, il prossimo passo sarà studiare gli effetti su persone in età avanzata, e in particolare verificare l’utilità di una routine di esercizio quotidiana sulla struttura e la funzionalità del loro cervello.

“Lo scopo sarà quello di identificare quanto e quale esercizio fisico funziona meglio sugli anziani – conclude Yassa – così da poter trasformare i risultati in raccomandazioni pratiche che aiutino a tenere lontano il declino cognitivo”.