Il 2018 non è stato un buon anno per le coppie di Uomini e Donne. Trono Over, Trono Classico, Trono Gay, opinionisti, vecchie e nuove coppie, le rotture hanno colpito tutti, senza distinzioni.

Dalla storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni (che non è mai nata veramente), a quella tra i due topini Alex e Alessandro, fino al matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli, ecco le 10 coppie di U&D che si sono lasciate nel 2018.

Ovviamente la rottura più iconica è stata quella della Affi Affi, che nel giro di pochi giorni ha chiuso con il tronista, il fidanzato storico e il calciatore.



Tina Cipollari e Chicco Nalli





Alex Migliorini e Alessandro D’Amico





Giulia De Lellis e Andrea Damante





Nicolò Brigante e Virginia Stablum





Mariano Catanzaro e Valentina Pivati





Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni





Ida Platano e Riccardo Guarnieri





Tomas Fierro e Donatella Lopar





Mattia Marciano e Vittoria Deganello





Marco Cartasegna e Soleil Sorgè





Se Ida e Riccardo si son lasciati veramente singnifica che stan facendo tutto in relazione a #uominiedonne e sarebbero proprio dei poracci, c’è da dire che se arrivasse anche Davide di #Temptation per Ida…🤘🤘👍 — CadeLaPioggia (@CadeLaPioggia) 28 agosto 2018

RAGA IO NON CI POSSO CREDERE. GIULIA E ANDREA SI SONO LASCIATI.. LE MIE SPERANZE CONTINUANO A SCENDERE.

PORCA TROIA CI SONO RIMASTA MALISSIMO VOGLIO PIANGERE#damellis #GFvip — •deni ❁ | alt er love (@Obvsessmaljk) 18 aprile 2018

Ho appena letto che Alex e Alessandro si sono lasciati 😱😱😱 Vi prego ditemi che non è vero 😢 #uominiedonne — Eva_Dostoevskij (@E_Dostoevskij) 15 marzo 2018

Nooo vabbé FORSE Soleil e Marco si sono lasciati. Conoscendo la scarsa dignità che possiede la soggetta mi aspetto:”Soleil Stasi ha iniziato a seguire Luca Onestini” Stay Tuned😉#Luvana — Miry⚘🖤 (@LadyFalenaIvana) 3 febbraio 2018

Off topic: Mattia e Vittoria si sono lasciati!

Lei ha spiegato che i motivi della rottura sono tanti tra cui tante incomprensioni, diversi punti di vista, modi di pensare totalmente diversi….. 😣 #gilufar — Dany (@89_dalton) 17 agosto 2018