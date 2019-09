“Mike Bongiorno incarnava i principi fondamentali del Servizio Pubblico, la coesione e l’inclusione, perché aveva la capacità di raggruppare tutti davanti allo schermo, dal più giovane al più vecchio. Mike sapeva far circolare un nuovo lessico e aveva anche la capacità di fare un apparente passo indietro, rendendo protagonisti i concorrenti”. Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, ha parlato così durante la conferenza stampa che si è tenuta venerdì in Rai per presentare le varie iniziative messe a punto dall’Azienda a dieci anni dalla scomparsa del famoso conduttore. “Non a caso Fiorello, ricordando Mike da bambino nello speciale di Vincenzo Mollica, ha detto che il giovedì, serata di ‘Lascia o raddoppia’, non si usciva di casa – ha sottolineato Salini -. Ed ecco perché celebrare Mike non è un dovere, ma un piacere”. “Se Mike è rimasto tanti anni sulla cresta dell’onda – ha aggiunto il presidente Marcello Foa – è per la sua professionalità e per la capacità di mettersi sempre in discussione allo scopo di essere in sintonia col pubblico. Fu il primo a capire le potenzialità della tv, a portare in tv il cittadino qualunque e, più in generale, a portare la tv agli italiani. Ho nostalgia di quell’Italia che guardava con fiducia al futuro, di quella Rai spensierata”.

Fonte