Titolo: 10 ADDETTI CENTRI DI LAVORO



Azienda: Lavoro.Doc



Descrizione: Lavoro.Doc S.p.A. Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 1093-SG del 26/11/2004 ricerca per Azienda cliente operante nel… settore metalmeccanico 10 ADDETTI CENTRI DI LAVORO con esperienza minima di 2 anni in lavorazioni meccaniche su macchine…

Luogo: Montecchio Maggiore, Vicenza