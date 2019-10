Sweet Child O ‘Mine dei Guns N’ Roses è ufficialmente il primo video musicale degli anni ’80 ad entrare nel Billion Views Club di YouTube.

Un vero e proprio traguardo che giunge nel secondo decennio dopo il lancio, da parte della band, del video dell’epico capolavoro, November Rain, presentato nel 1992, che ha battuto i record nel 2018 come il primo (e finora unico) video degli anni ’90 a raggiungere 1 miliardo di visualizzazioni.

I Guns N’ Roses sono una delle band più apprezzate degli ultimi trent’anni. Si sono imposti, sin dall’inizio, come una delle principali esponenti della fiorente scena rock di Los Angeles negli anni ’80.

Hanno continuato ad affascinare il mondo intero con l’uscita, il 21 luglio 1987, di Appetite For Destruction, che rimane l’album di debutto statunitense più venduto di sempre. La band – con quest’album – ha venduto più di 30 milioni di copie a livello globale.

Proprio in questi giorni la band ha raggiunto un nuovo record: 1 milardo di visualizzazioni sul video di Sweet Child O’Mine, che si è classificato come quello più visto tra i video degli anni ’80.

Il successo continuo della band si riflette anche sul tour mondiale Not In This Lifetime, arrivato al quarto posto nella lista dei tour di maggior successo nella storia della musica nei suoi primi tre anni, senza alcun segno di rallentamento.

Ecco il video di Sweet Child O’Mine:

Con oltre 6,7 milioni di abbonati su YouTube e video da record, la band e la loro musica iconica continuano a ispirare.

La loro fedele legione di fan del rock di tutto il mondo continua a tornare ai loro video classici, rendendoli uno dei 200 artisti più visti del 2019 a livello globale su YouTube.

Video musicali anni ’80 e ’90: i più visti su YouTube

Di seguito sono riportate alcune interessanti statistiche sulle visualizzazioni dei video della band di Axl Rose e compagni, seguite dai primi cinque video degli anni ’80 e ’90.

Statistiche Guns N’ Roses:

November Rain è l’unico video musicale degli anni ’90 nel Billion Views Club;

è l’unico video musicale degli anni ’90 nel Billion Views Club; Sweet Child O ‘Mine è il primo video musicale degli anni ’80 ad entrare nel Billion Views Club;

è il primo video musicale degli anni ’80 ad entrare nel Billion Views Club; I Guns N ‘Roses hanno catalizzato oltre 6,7 milioni di seguaci sul loro canale ufficiale;

Le visualizzazioni giornaliere del gruppo sono state, in media, 3,1 milioni nel 2019;

Sono tra i 200 artisti più visti del 2019, sia a livello globale che negli Stati Uniti;

La band ha già guadagnato oltre 895 milioni di visualizzazioni nel 2019: Stati Uniti (163 milioni), Brasile (117 milioni), Messico (112 milioni), Argentina (48 milioni) e Colombia ( 37 milioni).

nel 2019: Stati Uniti (163 milioni), Brasile (117 milioni), Messico (112 milioni), Argentina (48 milioni) e Colombia ( 37 milioni). Il video musicale ufficiale di Sweet Child O ‘Mine ha registrato una media di 590.000 visualizzazioni giornaliere nel 2019.

I cinque migliori video musicali degli anni ’80 e ’90:

Eighties

Guns N ‘Roses – Sweet Child O’ Mine – 1 miliardo di visualizzazioni

A-HA – Take On Me – 943M

Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun – 786 M

Police – Every Breathe You Take – 699 M

Michael Jackson – Billie Jean – 694M

Nineties

Guns N’ Roses – November Rain – 1.2 miliardi di visualizzazioni

Nirvana – Smells Like Teen Spirit – 968M

The Cramberries – Zombie – 962M

Whitney Houston – I’ll always love you – 859 M

4 Non Blondes – What’s Up – 765M