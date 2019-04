“Il Primo maggio è da sempre una data fondamentale per il movimento sindacale europeo, dove celebriamo la Festa dei lavoratori, rivendichiamo maggiori diritti, chiediamo migliori condizioni di lavoro ed esprimiamo solidarietà verso tutto il mondo del lavoro”. Così Luca Visentini, segretario generale della Ces, la Confederazione europea dei sindacati, parla con Adnkronos/Labitalia della giornata di domani. “Ma questo Primo maggio, in particolare, ha una valenza ancor più speciale per tutti i lavoratori europei: tra il 23 e il 26 di maggio, gli elettori di tutta Europa andranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo per i prossimi cinque anni. Il risultato è cruciale per il futuro benessere di tutti e per il futuro della democrazia nel nostro continente”, prosegue. Bene, secondo Visentini, la manifestazione unitaria dei confederali a Bologna.

Fonte