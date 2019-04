Per Cgil, Cisl e Uil, domani sarà un Primo Maggio unitario e in chiave europea: a piazza Maggiore, a Bologna, si riuniranno, infatti, sotto lo slogan “La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale”. “Una scelta che fa seguito all’appello per il voto alle europee diramato il 9 aprile, insieme a Confindustria, e che si inserisce sul percorso di nuovo protagonismo politico incardinato con successo con la manifestazione unitaria del 9 febbraio scorso”, spiega ad Adnkronos/Labitalia Michele Tiraboschi, professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e coordinatore scientifico della Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di Adapt (l’associazione no profit fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche di lavoro).

