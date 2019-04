Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds, il gruppo di alternative rock inglese che fondò nel 2010 dopo lo scioglimento degli Oasis, saranno fra in protagonisti del rituale Concertone in occasione della Festa dei Lavoratori, l’1 maggio in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Quella del Concertone sarà la prima apparizione italiana del 2019 di Gallagher, e sarà seguita, nel mese di luglio, da due altri concerti: lunedì 8 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e martedì 9 al festival Arte&Musica di Mantova (Piazza Sordello). Subito dopo la pubblicazione del terzo disco, ‘Who built the Moon?’, i Noel Gallagher’s High Flying Birds sono tornati ad esibirsi dal vivo portando, sui palchi di tutto il mondo, una selezione delle canzoni scritte e pubblicate da Noel nelle ultime tre decadi, con una band composta da 11 elementi.

