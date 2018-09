Titolo: 1 Co.co.pro di 12 mesi per laureato in psicologia



Azienda: Gazzetta Ufficiale



Descrizione: mesi dodici, eventualmente rinnovabili, per laureato in psicologia. (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.71 del 15-9… mesi dodici, eventualmente rinnovabili, per laureato in psicologia, pertinente la realizzazione del progetto dal titolo…

Luogo: Palermo