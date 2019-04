Titolo: 1 ADDETTO AL MAGAZZINO (LAVORO A GIORNATA)



Azienda: Gi Group



Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca urgentemente per propria azienda…, patentino per muletto in corso di validita’. Orario di lavoro a giornata dal lunedi’ al venerdi’. Iniziale assunzione…

Luogo: Motta di Livenza, Treviso